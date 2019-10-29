التمثيل التجاري يدعو الشركات البافارية للاستثمار في صناعة السيارات

وأضاف أحمد عنتر أن الزيارة شهدت عقد منتدى أعمال حضره مجموعة من رجال الأعمال من البلدين، وقد بلغ عدد الشركات الألمانية المشاركة في المنتدى 50 شركة تعمل في عدد من القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.





وأكد أن المنتدى أعطى فرصة للشركات من الجانبين بعقد لقاءات عمل بهدف تنمية روابط العلاقات التجارية والاستثمارية فيما بينها وبما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والألماني.

من جانبه، أكد نائب وزير الشئون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة البافاري أن زيارته إلى مصر، على رأس وفد من رجال الأعمال الألمان، إنما جاءت لتؤكد عمق الشراكة بين مصر وألمانيا من خلال إقليم بافاريا الذي يعد أحد أهم الأقاليم الصناعية ليس فقط في ألمانيا وحدها بل في أوروبا الغربية ككل.







وأوضح أن مصر باتت على خريطة الاستثمار العالمي بفضل ما تشهده من جهود إصلاح اقتصادي حقيقية.

يزور القاهرة حاليا وفد ألماني برئاسة Roland Weigert نائب وزير الشئون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا الألمانية خلال الفترة 27-30 أكتوبر 2019،وصرح أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجاري، بأنه تم خلال الزيارة تنظيم عدة لقاءات للوفد البافاري مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وذلك بهدف التعرف على مناخ الاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.وألقى رئيس التمثيل التجاري كلمة في منتدى الأعمال استعرض فيها ملامح الاستقرار الإقتصادى المستدام لمصر من خلال تطورات السياسة الاقتصادية والعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، مؤكدا فعالية الإجراءات والسياسات التى انتهجتها الحكومة المصرية لإصلاح منظومة الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن النتائج التي تحققت على مدار السنوات الثلاث الماضية فاقت التوقعات وانعكست على جميع المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية.كما قال رئيس التمثيل التجاري إنه عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نائب وزير الشئون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا الألمانية، تم خلالها استعراض تطورات العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وألمانيا بوجه عام وفرص التعاون التجاري والاستثماري مع ولاية بافاريا بوجه خاص، حيث تمت دعوة الشركات البافارية للاستثمار في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها والمنسوجات والكيماويات وغيرها لتكون مصر مركزًا إقليميا لتصنيع السيارات.وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وإقليم بافاريا نحو 477 مليون يورو، 75% منها صادرات بافارية إلى مصر بقيمة 357.3 مليون يورو، في حين بلغت الصادرات المصرية إلى بافاريا نحو 119.8 مليون يورو، ويمثل إجمالى حجم التجارة مع إقليم بافاريا نحو 11% من إجمالي التجارة المصرية مع ألمانيا.