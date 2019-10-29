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منوعات

فيديو يوثق إطلاق الرصاص الحي على متظاهري العراق .. شاهد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:24 ص
صدى البلد
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مريم صليب
واصل العراقيون تظاهراتهم في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، لتستخدم قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين إلا أنه سمع دوي إطلاق رصاص حي على المتظاهرين أثناء تفريقهم.

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمتظاهر عراقي يجري قام بتصوير المشهد العراقي في ساحة التحرير أثناء تفريق المتظاهرين ، و سمع أصوات طلقات حية في الفيديو .

كما تظاهر المئات من طلاب المدارس بمختلف مراحلها في منطقة حي الخضراء والعامرية والمنصور في العاصمة بغداد ، و انضمت لهم النساء للمرة الأولى في العراق .



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