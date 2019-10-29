انطلاق أعمال النسخة الثالثة من "دافوس الصحراء" بالسعودية

انطلقت قبل قليل فعاليات الجلسة الاولى فى النسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض والتى حملت عنوان أراء من الشرق الاوسط وآسيا ويتحدث فيها خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لمجموعة "مبادلة "، وفق ماذكرت صحف سعودية.





بدأت اليوم، أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة.





ويشمل برنامج المبادرة عددا من جلسات النقاش يشارك فيها 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة.





ويعكس المؤتمر التوجه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا.



