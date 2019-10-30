مرسى مبارك.. سحر الطبيعة يجذب السائحين لرؤية عروس البحر والسلاحف

يعد مرسى مبارك، في البحر الأحمر أحد الخلجان الطبيعية التى مازالت مأوى ومسكن لحيوان عروس البحر والسلاحف منذ مئات السنوات، حيث يشاهد السياح تلك الكائنات البحرية المهددة بالانقراض من وقت لآخر فالمكان يمتلك تنوعا فريدًا لتواجد شعاب مرجانية بينما يتكون قاع الخليج من تربة رملية يغطيها طبقة شاسعة من الحشائش البحرية.





يقول الباحث البيئى أحمد غلاب إن مرسى مبارك مركز تواجد الحشائش البحرية وجعلت من الخليج منطقة خصبة ذا معدل إنتاج مرتفع الحشائش البحرية ساهم فى تواجد به السلاحف البحرية وعروس البحر باستمرار فعروس البحر تتغذى على الأعشاب.





ومن بين 12 نوعًا من الأعشاب تنمو فى البحر الأحمر، وتتغذى على نوعين فقط منها، ما جعلها المكان المفضل لعروس البحر، كما يتميز حيوان عروس البحر بخوفه الشديد على صغاره وحمايته لهم، وفي حال عدم تواجد غذاء كاف، يقوم بالامتناع عن عملية التكاثر حتى يطمئن أن الظروف مناسبة والطعام كاف لإنجاب صغار.





وحذر الدكتور أحمد شوقى الباحث البيئي من التأثيرات البشرية وتأثيرها على الموارد البحرية "بمرسى مبارك" من خلال التقرير الذى اعده فى وقت سابق. وأشار فيه إلى أن حيوان عروس البحر يتواجد ويتردد ما بين مرسى شونى ومبارك لاحتواء كل منهما على الغذاء الرئيسى لها وهو الحشائش البحرية.





وأضاف شوقى أن زيادة التأثير البشرى بمنطقة مرسى مبارك دون رقابة و سيطرة يهدد بقاء ذلك الحيوان النادر والمهدد بالانقراض مما يزيد من فرصة هروبه من المكان.





وكشف شوقى ان هناك تأثيرات بشرية سلبية التى يتعرض لها مرسى مبارك و مرسى شونى من بينها تواجد مرسى مبارك و شونى بالقرب من منطقة بورت غالب، و التى تحتوى على ميناء بحرى لرسو المراكب سواء المراكب اليومى و البالغ عددها حوالى 20 مركبا.





إضافة الى مراكب السفارى كما تقوم المراكب اليومى بالخروج من ميناء بورت غالب والتوجه مباشرة إلى مرسى شونى جنوبا لقضاء نصف اليوم، ثم التوجه شمالا الى مرسى مبارك لبقاء باقى اليوم والعودة لميناء بورت غالب مرة أخرى.



