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رئيس جهاز مدينة الشروق يكشف الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال رئيس جهاز مدينة الشروق، عبد الرؤوف الغيطى، إن مدينة الشروق من مدن الجيل الثالث والتى أنشئت عام 1995م، لافتًا إلى أن المدينة تتكون من 13 حيا سكنيا و9 مناطق عمارات بالإضافة إلى مناطق الإسكان المتنوعة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المدينة استعدت لموسم الأمطار على أكمل وجه، من خلال الاطمئنان على محطات الصرف ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى تغيير الطلمبات.

وأشار إلى أنه تم تأمين محطة المعالجة الرئيسية بالمضخات ومصادر الكهرباء، مؤكدًا أنه استعدادًا لموسم الشتاء تم زيادة عدد البلاعات بالمدينة والتأكيد على وجود الشفاطات الخاصة بالمدينة.

وأوضح أن هناك 6 شركات صيانة قائمة على أعمال صيانة الشبكات بالمدينة وعلى أتم الاستعداد للتعامل مع اى طوارئ بالمدينة، مشيرًا إلى أن المدينة استطاعت أن تستوعب كمية الأمطار التى سقطت الأسبوع الماضى ولم يتم تسجيل أى سلبيات.
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