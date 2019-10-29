مفاجأة صادمة .. تناول اللحوم الحمراء بكثرة يسبب السيلوليت

تعاني الكثير من السيدات من وجود علامات غير مرغوب فيها بجسمها، ويكون أشهرها السيلوليت، ولكنها تجهل أسباب ظهورها في مناطق مختلفة بالجسم.



وأثبتت الدراسات وفقا لما ذكره موقع “livescience”، أن تكوين السيلوليت في الجسم يكون نتيجة تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على دهون، فهو ناتج عن سعرات حرارية زائدة بالجسم.



وأشار الموقع إلى أن أكثر الأطعمة التي تسبب السليوليت هي اللحوم الحمراء، وبالرغم من احتوائها على فوائد عديدة إلا أنها تسبب تغييرًا في الجسم، ولا سيما السيدات.



وأوصى الأطباء وفقا لموقع "livescience"، بضرورة تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون مثل الجبن واللحوم والزبد، واستبدالها بأطعمة قليلة الدسم، للوصول إلى الجسم المثالي.

