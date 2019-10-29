بعنوان لبنان ينتفض.. صدور العدد الأسبوعي من مجلة المجلة اللندنية

صدر العدد الأسبوعي من مجلة المجلة اللندنية والذي يشرف عليها من لندن الكاتب الصحفي مصطفي الدسوقي بعنوان «لبنان ينتفض» حيث رصد العدد الجديد المشهد في لبنان والذي تسيطر عليه الضبابية وأشار العدد في رصده أن الشارع مفتوح أمام جميع الاحتمالات في ظلّ الإصرار على استقالة الحكومة اللبنانية كمطلب أولي، وأن ما تشهده لبنان هو ظاهرة غير مسبوقة.



كما تناول العدد الجديد خسائر المنطقة العربية بعد الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة من كلا من سوريا والعراق مسيرا أن الانسحاب الفجائي سبب خسائر كارثية على الأمن القومي للإقليم موضحا أن أميركا أصبحت غير قادرة على تحمل الدور العالمي وفي طريقها للانكماش داخل حدودها خاصة في ظل خسائرها بالمنطقة وزيادة النفوذ الروسي المدعوم من الصين.



كما تطرق العدد الأسبوعي الجديد إلى موضوع للكاتب الصحفي أحمد سالم مدير مجموعة المجلة بالقاهرة والذي أبرز فيه دراسة مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية، والتي أكدت أن الاعتداءات التركية علي شمال سوريا ما كانت إلا لتقسيم سوريا بدعم من تنظيم الاخوان الارهابي وجعلها تحت الوصاية التركية.



وأوضحت دراسة مرصد الفتاوي التكفيرية التابع لدار الإفتاء أن النظام التركي في إطار تلك اعتداءاته العسكرية بتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية بسوريا، حيث يسعى مع التنظيم الدولي لـ«الإخوان» إلى تقسيم الدولة السورية ووضع أجزاء منها تحت الوصاية التركية، بمساعدة المليشيات الإرهابية لتنفيذ هذا المخطط مع النظام التركي، وهذا يندرج ضمن سياسة الإخوان التي تعتمد على الكذب والتضليل لتنفيذ مخططهم التقسيمي بسوريا.