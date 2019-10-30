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حوادث

إرجاء الحكم في دعوى بيع مصنع ألبان دمياط

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:28 ص
زينب الزغبي
قررت محكمة القضاء الإدارى بدمياط، برئاسة المستشار فاروق رجب عباس، أصدرت محكمة الإداري بدمياط، تأجيل الحكم فى قضية وقف بيع مصنع الألبان بمحافظة دمياط الى جلسة 22 من شهر ديسمبر القادم وذلك من أجل رد جهة الإدارة، وذلك بشأن بيان ما قد تم من جهود الحكومة ونواب البرلمان، وذلك من أجل إعادة تشغيل مصنع الألبان بمحافظة دمياط .

فيما صرح المحامى محمد الطرابيلى مقيم الدعوى، بأنه قام برفع الدعوى للمطالبة بوقف بيع مصنع الألبان بدمياط لأنه يعد أثرًا وهو يحتاج إلى جهود عديدة من اجل اعادة تشغيله، وايضا السعى الى سداد ما عليه من مديونيات خاصة، فيما يعد المصنع من أقدم المصانع الموجودة داخل المحافظة حيث ان قدرته الإنتاجية كانت كبيرة جدا قبل أن يتم إيقافه وكذلك الحفاظ على العمالة به ومنع تشردهم بعد بيعه.

فيما كانت قد ضمّت المحكمة دعويين معا وذلك بشأن وقف بيع المصنع، وقد كان قد تم طلب الخصوم من أجل الرد والتعقيب .

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