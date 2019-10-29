Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل شوربة الكوسة بالنعناع

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:58 م
شوربة الكوسة بالنعناع
شوربة الكوسة بالنعناع
Advertisements
حياة عبد العزيز
قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل شوربة الكوسة بالنعناع، لما تحتويه من فوائد عديدة لأطفالك، كما انها تعتبر من الأطعمة التي تساعد على الدفء في الطقس البارد، فإليكم الطريقة.

مقادير شوربة الكوسة بالنعناع

- كوسة
- نعناع ناشف
- كوب شوربة
- ملح
- فلفل اسود
- كريمة
- ثوم مفروم
- نعناع فريش

طريقة تحضير شوربة الكوسة بالنعناع

- شوحي الثوم مع الكوسة والنعناع.
- ضيفي الملح والفلفل والشوربة واتركيها على النار حتى تمام الغليان.
- قومي بوضع الكريمة مع التقليب الجيد، ثم زينيها بالنعناع الطازه، وتقدم ساخنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص

شوربة العدس .. 6 طرق لعملها فى المنزل .. أبرزها بالسجق والخضار

تقليعةٌ جديدة.. شاهدي طريقة عمل شوربة كوسة بالنعناع

ترشيحاتنا

بالجلد الأسود.. أحدث ظهور لكنزى عمرو دياب بصحبة أصدقائها

شاهد.. اكتشفت خيانة زوجها مع صديقتها فانتقمت منه بطريقة لا تُصدق

تخفيف العبء عن المواطنين.. النواب يطالب بتخفيض أسعار الكهرباء بعد تراجع الدولار

كمساري قطار الإسكندرية: مارست عملي ولم أجبرهما على النزول من القطار.. والنيابة: أنت قتلتهما.. صور

أهم الأخبار .. استقالة سعد الحريري .. مرتضى منصور في منزل الخطيب .. توابع حادث شهيد القطار

اخبار الرياضة اليوم الثلاثاء.. مرتضى منصور يزور الخطيب.. أول طلبات فايلر من الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

آسر ياسين ينشر صورا مع مرضى متلازمة داون

أول ظهور لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى بعد زواج ابنته.. صور