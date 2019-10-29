قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل شوربة الكوسة بالنعناع، لما تحتويه من فوائد عديدة لأطفالك، كما انها تعتبر من الأطعمة التي تساعد على الدفء في الطقس البارد، فإليكم الطريقة.



مقادير شوربة الكوسة بالنعناع



- كوسة

- نعناع ناشف

- كوب شوربة

- ملح

- فلفل اسود

- كريمة

- ثوم مفروم

- نعناع فريش



طريقة تحضير شوربة الكوسة بالنعناع



- شوحي الثوم مع الكوسة والنعناع.

- ضيفي الملح والفلفل والشوربة واتركيها على النار حتى تمام الغليان.

- قومي بوضع الكريمة مع التقليب الجيد، ثم زينيها بالنعناع الطازه، وتقدم ساخنة.

