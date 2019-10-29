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رياضة

مواجهات شرسة في دوري القسم الثاني.. النجوم أمام الترسانة.. الألومنيوم يلتقي المنيا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
فريق النجوم - ارشيفية
فريق النجوم - ارشيفية
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عبدالله هشام
تقام اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا والمؤجلة من يوم 28-10 لخوض الفرق منافسات كأس مصر .

وجاءت المواجهات كالتالي :

منتخب السويس - كوكاكولا
جمهورية شبين - الزرقا
الداخلية - بتروجيت
النصر - سيراميكا كليوباترا
النجوم - الترسانة
المريخ - القناة

كما تقام في نفس الموعد مواجهات الجولة الثانية من منافسات مجموعة الصعيد وجاءت المواجهات كالتالي :
البنك الأهلي - ديروط
شبان قنا - بترول أسيوط
طهطا - الإعلاميين
الألومنيوم - المنيا
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