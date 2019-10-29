مواجهات شرسة في دوري القسم الثاني.. النجوم أمام الترسانة.. الألومنيوم يلتقي المنيا

تقام اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا والمؤجلة من يوم 28-10 لخوض الفرق منافسات كأس مصر .



وجاءت المواجهات كالتالي :



منتخب السويس - كوكاكولا

جمهورية شبين - الزرقا

الداخلية - بتروجيت

النصر - سيراميكا كليوباترا

النجوم - الترسانة

المريخ - القناة



كما تقام في نفس الموعد مواجهات الجولة الثانية من منافسات مجموعة الصعيد وجاءت المواجهات كالتالي :

البنك الأهلي - ديروط

شبان قنا - بترول أسيوط

طهطا - الإعلاميين

الألومنيوم - المنيا