دون أدوية.. احرقى الدهون بـ3 حيل غير متوقعة

تعانين من الدهون العنيدة وتريدين حرق الدهون بسرعة والحصول على قوام مثالى قبل الشتاء خوفا من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة إليك 3 مشروبات هى الأسرع لحرق ونسف الدهون العنيدة لا تترددين فى تجربتها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
مشروب الزنجبيل وأوراق الغار
المكونات :
ملعقة كبيرة من أوراق الغار
ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
ملعقة كبيرة من الشمر
2 كوب ماء مغلي
طريقة التحضير :
في الماء المغلي ضعي جميع المكونات واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة ، و يصفى و يترك ليبرد، تناولى المشروب بعد وجبة الإفطار بـ30 دقيقة لمدة أسبوعين .
كوب الشاي الأخضر والكمون:
المكونات:
2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر
ملعقة من الكمون
ملعقة من القرفة
ماء ساخن
الطريقة:
اغلي الكمون مع الماء ثم ضيفي الكمون ويظل يغلي، واتركيه منقوع لمدة 5 دقائق، ثم صفّيه بالمصفاة وحليه بملعقة سكر وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.
مشروب بذور الكتان و المريمارية
المكونات:
2 ملعقة كبيرة منبذور الكتان
ملعقة من المريمارية
ماء ساخن
الطريقة:
اغلي المكونات واتركيها منقوعه لمدة 5 دقائق ثم صفيها بالمصفاة وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.
مشروب الزنجبيل وأوراق الغار
المكونات :
ملعقة كبيرة من أوراق الغار
ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
ملعقة كبيرة من الشمر
2 كوب ماء مغلي
طريقة التحضير :
في الماء المغلي ضعي جميع المكونات واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة ، و يصفى و يترك ليبرد، تناولى المشروب بعد وجبة الإفطار بـ30 دقيقة لمدة أسبوعين .
كوب الشاي الأخضر والكمون:
المكونات:
2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر
ملعقة من الكمون
ملعقة من القرفة
ماء ساخن
الطريقة:
اغلي الكمون مع الماء ثم ضيفي الكمون ويظل يغلي، واتركيه منقوع لمدة 5 دقائق، ثم صفّيه بالمصفاة وحليه بملعقة سكر وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.
مشروب بذور الكتان و المريمارية
المكونات:
2 ملعقة كبيرة منبذور الكتان
ملعقة من المريمارية
ماء ساخن
الطريقة:
اغلي المكونات واتركيها منقوعه لمدة 5 دقائق ثم صفيها بالمصفاة وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.