دون أدوية.. احرقى الدهون بـ3 حيل غير متوقعة

تعانين من الدهون العنيدة وتريدين حرق الدهون بسرعة والحصول على قوام مثالى قبل الشتاء خوفا من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة إليك 3 مشروبات هى الأسرع لحرق ونسف الدهون العنيدة لا تترددين فى تجربتها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



مشروب الزنجبيل وأوراق الغار



المكونات :

ملعقة كبيرة من أوراق الغار

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة كبيرة من الشمر

2 كوب ماء مغلي



طريقة التحضير :

في الماء المغلي ضعي جميع المكونات واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة ، و يصفى و يترك ليبرد، تناولى المشروب بعد وجبة الإفطار بـ30 دقيقة لمدة أسبوعين .





كوب الشاي الأخضر والكمون:



المكونات:



2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر

ملعقة من الكمون

ملعقة من القرفة

ماء ساخن



الطريقة:



اغلي الكمون مع الماء ثم ضيفي الكمون ويظل يغلي، واتركيه منقوع لمدة 5 دقائق، ثم صفّيه بالمصفاة وحليه بملعقة سكر وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.



مشروب بذور الكتان و المريمارية



المكونات:



2 ملعقة كبيرة منبذور الكتان

ملعقة من المريمارية

ماء ساخن



الطريقة:



اغلي المكونات واتركيها منقوعه لمدة 5 دقائق ثم صفيها بالمصفاة وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.