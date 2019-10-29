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مرأة

دون أدوية.. احرقى الدهون بـ3 حيل غير متوقعة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:00 م
حرق دهون
حرق دهون
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لمياء الياسين
تعانين من الدهون العنيدة وتريدين حرق الدهون بسرعة والحصول على قوام مثالى قبل الشتاء خوفا من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة إليك 3 مشروبات هى الأسرع لحرق ونسف الدهون العنيدة لا تترددين فى تجربتها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

مشروب الزنجبيل وأوراق الغار

المكونات :
ملعقة كبيرة من أوراق الغار
ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
ملعقة كبيرة من الشمر
2 كوب ماء مغلي

طريقة التحضير :
في الماء المغلي ضعي جميع المكونات واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة ، و يصفى و يترك ليبرد، تناولى المشروب بعد وجبة الإفطار بـ30 دقيقة لمدة أسبوعين .


كوب الشاي الأخضر والكمون:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر
ملعقة من الكمون
ملعقة من القرفة
ماء ساخن

الطريقة:

اغلي الكمون مع الماء ثم ضيفي الكمون ويظل يغلي، واتركيه منقوع لمدة 5 دقائق، ثم صفّيه بالمصفاة وحليه بملعقة سكر وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.

مشروب بذور الكتان و المريمارية

المكونات:

2 ملعقة كبيرة منبذور الكتان
ملعقة من المريمارية
ماء ساخن

الطريقة:

اغلي المكونات واتركيها منقوعه لمدة 5 دقائق ثم صفيها بالمصفاة وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.
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