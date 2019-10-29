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رياضة

بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي
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محمد السعيد
يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية:

مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون:

ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطة جديدة نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي، بينما يطمح ساوثهامبتون في مصالحة جماهيره بعد الخسارة المذلة أمام ليستر سيتي 9- 1، في الدوري الإنجليزي.

غيابات مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون:

ويفقد مانشستر لخدمات كلا من أولسكندر زينتشكينو وإيمريك لابورت في مباراة اليوم، بداعي الإصابة.

مباريات آخرى في كأس الرابطة:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من كأس الرابطة الإنجليزية، إيفرتون مع واتفورد، بيرتون البيون مع ليستر سيتي، كرولي تاون مع كولشيستر، أكسفورد يونايتد مع سندرلاند.

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية:



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