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حوادث

داخل مجزر غير مرخص.. ضبط 2 طن دواجن مجمدة في كفر الشيخ

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
صورة أرشيفية - دواجن
صورة أرشيفية - دواجن
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محمود زيدان
تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ بقيادة العقيد محمد دومة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة غرب ووسط الدلتا، ومديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط 2 طن دواجن مجمدة داخل مجزر غير مرخص بمدينة بيلا.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام "ا.إ" 50 سنة، تاجر طيور، بإنشاء مجزر آلي بدون ترخيص وذبح الدواجن داخله وتعبئتها في عبوات عليها أسماء تجارية مقلدة، ومجهولة للتداول بالأسواق.

عقب تقنيين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، جرى ضبط 2 طن دواجن مجمدة ومعبأة داخل عبوات تحمل اسمًا تجاريًا منسوب لمجزر كائن بناحية عين شمس، مخالفًا الحقيقة، وضبط 10 آلاف عبوة فارغة عليها ذات الاسم.

جرى التحفظ على المضبوطات، وحرر رجال مباحث التموين بكفر الشيخ المحضر رقم 324 لسنة 2019م، جنح أ.د.ط بيلا.
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