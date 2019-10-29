تعليق صادم من أمير طعيمة على شهيد تذكرة القطار

أعرب الشاعر أمير طعيمة عن استيائه من واقعة شهيد حادث القطار محمد عيد، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".



وكتب أمير طعيمة: "في عالم مثالي هحكم علي الكمسري بالقفز من القطر و هو علي نفس السرعة و من نفس الباب و بعد نفس المحطة".



شن عدد من رواد موقع التواصل تويتر هاشتاج #شهيد_التذكرة بعد ان اجبر كمسري القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، شابين على القفز من القطار لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر.