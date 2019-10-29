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فن

تعليق صادم من أمير طعيمة على شهيد تذكرة القطار

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
أمير طعيمة
أمير طعيمة
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شروق ابراهيم
أعرب الشاعر أمير طعيمة عن استيائه من واقعة شهيد حادث القطار محمد عيد، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وكتب أمير طعيمة: "في عالم مثالي هحكم علي الكمسري بالقفز من القطر و هو علي نفس السرعة و من نفس الباب و بعد نفس المحطة".

شن عدد من رواد موقع التواصل تويتر هاشتاج #شهيد_التذكرة بعد ان اجبر كمسري القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، شابين على القفز من القطار لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر.
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