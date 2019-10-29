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مدير إدارة الزراعة بمدينة الشروق: نحافظ على المساحات الخضراء..فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال مدير إدارة الزراعة بمدينة الشروق، المهندس عادل فريد، إن المساحة الخضراء فى المدينة تشكل حوالى 450 فدانا وتم زراعة 50 فدانا بالمدينة ونقوم بالحفاظ على المساحات الخضراء.

وأضاف مدير إدارة الزراعة بمدينة الشروق، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه جار زراعة 50 ألف م خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام الجارى.

وأشار إلى أنه من المخطط زيادة المساحات المزروعة فى المناطق السكنية الجديدة بعد الانتهاء من أعمال البناء والإنشاء، كما أنه يتم عمل الصيانة الدورية للمزروعات والمساحات الخضراء أولًا بأول.

وأوضح أنه يتم طرح مناقصات للشركات لتولى اعمال الصيانة، مؤكدًا أن يتم الحفاظ على كل متر أخضر بالمدينة.
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