سمير صفير.. حكاية ملحن لبناني شتم إليسا.. وتعدى على مذيعة MTV في المظاهرات.. فيديو

يواصل الملحن اللبناني سمير صفير، إثارة الجدل بسبب دعمه الشديد للنظام اللبناني ورفضه للتظاهرات اللبنانية التي تطالب بتغيير الحكومة.



ويبدو أن الملحن اللبناني اعتاد على إثارة الجدل في الكثير من المواقف، منها سب مذيعة على الهواء وسب فنانة لبنانية شهيرة سبق وتعاون معها، وغيرها الكثير من الحالات التي أدت إلى إلغاء متابعته على موقع التدوين الاجتماعي "تويتر".



وبدأت أزمات سمير صفير مع الثوار اللبنانيين عندما تعدى بالضرب على مراسلة قناة MTV اللبنانية جويس عقيقي، أثناء قيامها بتغطية التظاهرات في منطقة بعبدا، حيث وقف أمام الكاميرا كي يتحدث بالقوة ولكنها طلبت منه الابتعاد عنها كي تمارس عملها، فرفض وبدأ بالسباب.



وقال سمير صفير لـ جويس عقيقي على الهواء: "العمل الذي تمارسينه هو عهر إعلامي"، لتصرخ المراسلة اللبنانية في وجهه وتطالب منه التزام حدوده، ثم حاول التعدي عليها بالضرب إلا أن المتظاهرين تدخلو كي ينقذوا الموقف.



وبعد تلك الواقعة المشينة، قامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإلغاء متابعة سمير صفير على "تويتر" تضامنا مع جويس عقيقي، وأيضا المطرب يوري مرقدي الذي طالب منه بالاكتفاء بالتلحين مغردا عبر "تويتر": "أنت ملحّن شاطر. خليك بالتلحين".



ليرد عليه سمير صفير: "أنا يلي يقرر وين بدي كون! وهلق مش وقت تلحين هلق وقت كرامة وحق روح انت غني".



وأعاد سمير صفير نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، ظهرت فيها الفنانة اللبنانية إليسا، خلال مشاركتها في المظاهرات اللبنانية مؤخرا.



ووصف اللبناني سمير صفير، إليسا بـ "روبسبير الثورة اللبنانية"، والمعروف أن ماكسميليان روبسبير هو أحد الزعماء السياسيين في فرنسا، والذي أطاحت به الثورة عام 1794، وتم إعدامه بالمقصلة، بعد مناهضته للثورة الفرنسية التي أُعدم معظم زعمائها، وهو ما عرف بعهد الإرهاب.



ومن جانبها، وصفت إليسا " سمير صفير" في تغريدة لها بـ "الغبي" ردا على الهجوم عليها.

