تفاصيل مشروع شبابي لتطوير التعليم بمؤتمر اديوتك أفريقيا..فيديو

قال أحمد غنيم عضو مشروع تطوير التعليم الإلكترونى: إن مؤتمر "اديوتك أفريقيا " أكبر مؤتمر في مجال التطوير للمحتوى الرقمي وتكنولوجيا التعليم مضيفًا اننا شاركنا في النسخة الافريقية منه كأول شركة مصرية لتطوير التعليم بالإمكانيات الرقمية.



وأشار أحمد غنيم فى حواره فى برنامج "8 الصبح " المذاع على "DMC " إلى أن الجزء الاكاديمى للمؤتمر مقدم للمدارس والجامعات أو أى مؤسسة تعليمية تسعى لتطوير محتواها التعليمي وتقديم خدمة التكنولوجيا فى التعليم .



وأضاف أحمد غنيم ان المؤتمر يحتوى على جزء دعائى يجمع اكبر الشركات المهتمة بمجال التعليم الالكتروني والتحول الرقمي وتقديم الحلول للمؤسسة .



واكد عضو مشروع تطوير التعليم الالكترونى ان عدد الحضور فى المؤتمر أكثر من 3 الاف فرد , من 200 شركة بينهم المشاركين كحضور باسم الشركة , او مساهمة في المؤتمر بخدمة ما .



وتابع ان هدفنا عرض المحتوى الخاص بنا , وان مصر موجودة فى وسط سوق التحول الرقمي تمتلك من الإمكانيات والكفاءة لنكون وسط أفريقيا وذلك من منظور التوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم فى مصر.