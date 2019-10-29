تسليم 35 أسرة مواد إعاشة واحتياجات أساسية لمتضرري الأمطار بالإسكندرية



جاء ذلك بالتعاون مع التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني؛ وبحضور رئيس حي وسط فادي نيكولا.



وأكد الحشاش - خلال تسليم مواد الإعاشة واحتياجات الأهالي المتضررين - أن المحافظة وعدت المتضررين بتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية، لافتا إلى أنه تم التأكيد على الالتزام الكامل بتوفير كافة أشكال الدعم الممكنة لهم.



وأوضح أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني يعملون كفريق واحد؛ طبقا لتوجيهات محافظ الإسكندرية في هذا الشأن؛ لأن الهدف الأساسي هو الوقوف بجانب أهالينا المتضررين، ورفع المعاناة عن كاهلهم في أسرع وقت ممكن.



كلف محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه سكرتير عام المحافظة حمدي الحشاش اليوم الثلاثاء بتسليم 35 أسرة من أهالي منطقة نادي الصيد بحي وسط كافة مواد الإعاشة والاحتياجات الأساسية لهم، بعد حصرها خلال الجولة نتيجة الأضرار الناتجة عن نوة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية.