تحدثت عن الفن والحب والموضة.. تفاصيل ندوة ريم البارودي في صدى البلد.. فيديو وصور

وهنا تفاصيل الندوة..





استضاف "صدى البلد" الفنانة ريم البارودي لتكريمها في ندوة شاملة عن أحدث أعمالها الفنية.وتحدثت ريم البارودي في الندوة عن كواليس دورها في مسلسل "قيد عائلي"، والذي تصدرت من خلاله تريند "يوتيوب" و"جوجل" لعدة أيام.وكشفت ريم البارودي أسرارا خاصة عن علاقتها الحالية بزوجها السابق أحمد سعد وطليقته سمية الخشاب، وكذلك تطرقت إلى علاقتها بصديقتها المثيرة للجدل ريهام سعيد.وتحدثت ريم البارودي عن شائعات الحب في حياتها، وفارس الأحلام المنتظر، وحلم الأمومة، وأيضا كشفت في الندوة أسرارا من كيفية عنايتها بجمالها وأناقتها.عبرت ريم البارودي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "قيد عائلي"، والذي تصدرت من خلاله تريند مؤشر البحث جوجل لعدة أيام، بسبب مشاهد وفاة نجلها خلال أحداث الحلقة الأخيرة من هذا العمل.وقالت ريم إن نجاح العمل، جاء في الوقت المناسب، مضيفة: "لم أكنّ أعرف معنى التريند ولكني تصدرته مرتين بسبب حياتي الشخصية وتصريحاتي عن أحمد سعد كما تصدرته مرة أخرى بسبب صورة متداولة لي بالكاش مايوه، والتصدر من خلال هذه الأمور لم يكنّ يسعدني لأنه ليس له علاقة بعملي".وتابعت: "لكن هذه المرة تصدرت التريند من خلال مشهد حقق نجاحا كبيرا لم يقتصر على مصر فقط بل الجزائر والمغرب أيضًا، وهو ما لم أكنّ أتوقعه على الإطلاق".واستطردت ريم البارودي: "ظروف تصوير مسلسل قيد عائلي لم تكن سهلة ولكن الحمد لله العمل ظهر بشكل رائع بفضل كثيرين، على رأسهم المخرج تامر حمزة والفنان وصديقي محمد محمود عبد العزيز".وأكدت الفنانة ريم البارودي أنها كانت تشعر بالتردد والخوف الشديد قبل تصوير مشاهد وفاة ابنها.وقالت: "اتصلت بصديقتي العزيزة وفاء عامر والتي شجعتني على تصوير المشاهد بدون خوف أو تردد، وأكدت لي أن أمينة رزق قدمت أدوار الأم دون أن تنجب ببراعة وردها أقنعني، أشكر الله على وجودها في حياتي".وأضافت: "المخرج تامر حمزة والفنان محمد محمود عبد العزيز شجعوني أيضًا ونجحوا في جعلي أتخلص من خوفي من هذه المشاهد والحمد لله نجح بشكل لم أكن أتوقعه وردود الأفعال كانت رائعة".وكشفت الفنانة ريم البارودي عن العوامل التي أدت إلى نجاح مسلسل "قيد عائلي"، قائلة: "شركة فنون مصر المنتجة للمسلسل تعد واحدة من أقوى وأنجح شركات الإنتاج، كما أن وجود المخرج تامر حمزة كان عاملا في نجاح العمل لأنه مميز وشاطر، بالإضافة إلى ضمه أكثر من 45 نجما من أجيال فنية مختلفة".وأكدت الفنانة ريم البارودي، أن ترشيحها للمشاركة في مسرحية جوازة مرتاحة بعد اعتذار فنانة أخرى لم يزعجها.وقالت ريم البارودي: "ليست لديّ هذه الحساسيات، فأنا اعتذرت عن عدم المشاركة في أعمال فنية كثيرة وتم ترشيح فنانات غيري وهذا الأمر طبيعي في مجالنا وليس به أي إحراج أو إزعاج".ويشارك في بطولة المسرحية أحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.وكشفت الفنانة ريم البارودي خلال الندوة عن مشاريعها الفنية الجديدة، قائلة: "أستعد للعودة إلى السينما من خلال فيلم جديد ولكن لا يمكن أن أكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي كما أن هناك مسرحية جديدة أستعد للمشاركة في بطولاتها وأعتبرها تحديا كبيرا بالنسبة لي".وقالت الفنانة ريم البارودي إنها غالبا ما تميل إلى ارتداء الملابس ذات اللون الأسود، وذلك لأنه من الألوان السهلة والتي يمكن أن تتناسب مع جميع الإطلالات، وترضي جميع الأذواق، لذا فهو اللون الأقرب إليها، والمفضل أيضا.وأوضحت ريم البارودي أنها تعاملت مع العديد من مصممي الأزياء من داخل مصر وخارجها، ويرجع ذلك إلى اختيارها التصميم الذي يتناسب ويتلاءم مع شخصيتها، إلا أنها قامت بالتعامل مؤخرا مع مصمم الأزياء أحمد عبد الله، حيث إنهما تعاونا في الأعمال الأخيرة.وأضافت ريم البارودي أنها تعاملت مع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وتفتخر بذلك، ومشاركتهما سويا في العديد من الأعمال أيضا.وأشارت ريم البارودي، إلى أنها ستشارك في عرض أزياء سيقام غدا الأربعاء، ويضم مجموعة مميزة للغاية من مصممي الأزياء العالميين، ومن بينهم هاني البحيري.ولفتت ريم البارودي، إلى أن جميع التصميمات التي قامت بارتدائها في الفترة الأخيرة كانت تلائم شخصيتها وتعبر عنها بشكل كبير، وكان أغلبها من تصميم أحمد عبد الله، ويرجع السبب في ذلك هو مشاركتهما الرأي حول الفستان الذي سترتديه، من حيث اختيار اللون والتصميم.وتابعت ريم البارودي، أن من أبرز التصاميم التي قامت بارتدائها مؤخرا في الجزائر، ومسابقة ملكة، كانت من تصميم احمد عبد الله.وتحدثت الفنانة ريم البارودي عن حقيقة ارتباطها عاطفيا في هذه الفترة، قائلة: "لا أعيش قصة حب ولو عايشة سأعلن ولا يوجد شيء يجعلني أنكر".وأضافت ريم البارودي: "أشاعوا أنني أعيش قصة حب مع ثلاثة أشخاص وهم مصمم الأزياء أحمد عبد الله والصحفي أيمن سليم وأيضًا خبير التجميل حامو محسن ولكن جميعهم أصدقاء لي ولا يوجد أي علاقة بيني وبين أي شخص منهم".وأكدت ريم البارودي أنها لا يمكن أن تتزوج من أجل تحقيق حلم الإنجاب، موضحة أنها من الصعب أن تدخل قصة حب بشكل سريع وبدون تفكير جيد.وتحدثت الفنانة ريم البارودي عن أحمد سعد وقالت: "لا أكرهه وفي نفس الوقت لا يمكن أن أنكر أنه كان موجودًا في حياتي".وأضافت: "أنا وأحمد سعد لسنا أصدقاء ومن الممكن أن أصفه الآن بزميل لي بنفس المجال فقط".