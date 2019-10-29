الاحتلال الإسرائيلي يعتقل حارسا من الأقصى ويعتدي على آخرين

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، حارسا من المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على آخرين، عقب اقتحامها محيط مصلى باب الرحمة.



وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الحارس المقدسي إيهاب أبو غزالة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة القدس المحتلة، فيما اعتدت على عدد آخر من الحراس المتواجدين في المكان بالدفع والضرب.



من ناحية أخرى، استدعت مخابرات الاحتلال، اليوم، محافظ القدس عدنان غيث، لليوم الثاني على التوالي.



وقال مستشار المحافظ ناصر عجاج، إن مخابرات الاحتلال استدعت غيث عبر اتصال هاتفي طالبته بالحضور إلى مركز التحقيق والتوقيف المسكوبية في مدينة القدس المحتلة، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، وذلك في إطار سياسة التضييق والملاحقة من قبل سلطات الاحتلال وأجهزته الأمنية بحق المسئولين هناك.

