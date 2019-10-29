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أخبار البلد

الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24 ألفا و700 ميجاوات

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
الكهرباء
الكهرباء
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أ ش أ
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم، الثلاثاء، يبلغ 24 ألفا و700 ميجاوات، وهو مماثل لأقصى حمل أمس، الاثنين، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس، الاثنين، وأن الحمل الأدنى بلغ 17 ألفا و370 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك من أجل زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
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