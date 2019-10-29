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برلمان

عديم الإنسانية.. بيان برلماني عاجل لرئيس الوزراء بعد واقعة وفاة شاب تذكرة القطار

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
ضحية تذكرة القطار
ضحية تذكرة القطار
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فريدة محمد
تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن واقعة قيام كمساري قطار بإجبار شابين على النزول من القطار خلال سيره مسرعًا، لأنهما لا يملكان حق التذكرة.

وقال خالد أبو طالب - في بيانه اليوم، الثلاثاء، إنه لا صوت يعلو على مواقع التواصل الاجتماعي سوى لواقعة وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، بعد إجبار كمساري القطار رقم "934"، "الإسكندرية-أسوان"، لاثنين من الشباب على النزول من القطار أثناء سيره.

وأضاف أن حظهما العثر أنهما وقعا مع موظف عديم الإنسانية مختل نفسيًا، لا يراعى اعتبارات وظيفته التي تحتم عليه، حال ركوب شخص مخالف، إنزاله إلى أقرب محطة أو تسليمه إلى الشرطة.

وأشار خالد أبو طالب إلى أن هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار، تدفعنا جميعًا أن نسأل أنفسنا عن الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا لما نحن عليه الآن، والعمل على معالجتها.

وأوضح أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال، ما لم يكن هناك عقاب قاسٍ ورادع وإجراءات صارمة تجاه كمساري القطار، حتى يكون عبّرة لغيره، ويعي الجميع أن المواطن المصري خط أحمر، ولا يمكن الاستهانة بروحه.
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