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مرأة

أحذرى.. زراعة الثدى تسبب أمراضا كارثية.. تعرفى عليها

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
بعض النساء لا تفضل شكل جسمها كما هو علية فتقوم بمحاولة تغير ما لا تفضله فى جسمها عن طريق عمليات التجميل، والبعض الأخر لديهم هوس العمليات، ومنها عمليات زراعة الثدى التى تسبب الكثير من الأمراض .

وذكر موقع webmd أن زراعة الثدى تسبب خطر الإصابة بالأمراض كلما زاد عمر المريض، وذلك لأن أجهزة زراعة الثدى لا تدوم مدى الحياة، ومن المحتمل وجود علاج لبعض الأمراض ولكن يجب الاستعداد لخوض لعمليات أخرى أيضًا

وحذر الموقع من أن هذه العمليات يمكن أن تسبب الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية الكبيرة المرتبطة بالزرع، بالإضافة إلى الآلم وتعب المفاصل

وطالب الموقع من يقوم بهذا النوع من العمليات باستشارة الطبيب كل فترة لمعرفة إذا كانت توجد بعض الأمراض أو حدث أى تمزق للسيليكون لعدم التعرض لمخاطر أكبر.

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