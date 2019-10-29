أول تعليق من الإمارات على مقتل أبو بكر البغدادي

علقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، لأول مرة على مقتل ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهاب، بغارة جوية أمريكية، مؤكدة أنها خطوة إيجابية تعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال الدكتور عبيد الكتبي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي: "إن خبر مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي هو انتصار لجميع الدول المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وستستمر جهود التحالف حتى تفكيك تنظيم داعش وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي عانت من جرائمه الفظيعة".



وتابع: "إن دولة الإمارات ملتزمة التزاما راسخا بالعمل مع شركائها الدوليين للقضاء على تنظيم داعش ومنع انتشار أيديولوجيته العنيفة".



وأضاف أن دولة الإمارات العمل كعضو أساسي في التحالف العالمي المناهض لداعش، حيث تشارك في قيادة الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار ومكافحة الجماعات الإرهابية.



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، مقتل ابو بكر البغدادي بعدما فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.