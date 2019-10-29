Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من الإمارات على مقتل أبو بكر البغدادي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:37 ص
أول تعليق من الإمارات
أول تعليق من الإمارات على مقتل البغدادي
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
علقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، لأول مرة على مقتل ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهاب، بغارة جوية أمريكية، مؤكدة أنها خطوة إيجابية تعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال الدكتور عبيد الكتبي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي: "إن خبر مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي هو انتصار لجميع الدول المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وستستمر جهود التحالف حتى تفكيك تنظيم داعش وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي عانت من جرائمه الفظيعة".

وتابع: "إن دولة الإمارات ملتزمة التزاما راسخا بالعمل مع شركائها الدوليين للقضاء على تنظيم داعش ومنع انتشار أيديولوجيته العنيفة".

وأضاف أن دولة الإمارات العمل كعضو أساسي في التحالف العالمي المناهض لداعش، حيث تشارك في قيادة الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار ومكافحة الجماعات الإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، مقتل ابو بكر البغدادي بعدما فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.
Advertisements

ترشيحاتنا

ليلة حزن على ضحية كمسري قطار الإسكندرية.. أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان محمد عيد: كان بيكافح بعد وفاة والده

شاهد.. سالي عبد السلام تكشف تفاصيل مرضها الغامض

أبو المعاطي زكي يفجر مفاجأة مدوية عن الترتيب لاعتذار مرتضى منصور لـ الخطيب في بيته.. شاهد

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج خفيف.. شاهدي مي سليم بإطلالة بسيطة من منزلها

منطقة جذب سياحي.. تفاصيل مشروع تطوير شاطئ الغرام وحمام كليوباترا في مطروح

الحزن في القلب.. هنا الزاهد تتألق على إنستجرام بعد أيام من رحيل طلعت زكريا