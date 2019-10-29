أبو الغيط يعرب عن انزعاجه من تصاعد العنف المصاحب للتظاهرات في العراق

وأضاف المصدر أن الأمين العام دعا جميع العراقيين المخلصين إلى التكاتف والعمل على احتواء الأزمة والحفاظ على المكتسبات التي حققها العراق خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة.







أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انزعاجه وأسفه من تصاعد العنف وتساقط الضحايا الذي صاحب التظاهرات في العراق والتي انطلقت منذ أول أكتوبر الجاري، لاسيما ما شهده العراق مؤخرا من أحداث دموية مؤسفة سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات العراقية الأخرى، كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.وقال مصدر مسئول بالجامعة العربية إن الأزمة الحالية تتطلب التحلي بضبط النفس واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالاستجابة للمطالب الشعبية لأبناء الشعب العراقي.وأكد المصدر عى استعداد الجامعة العربية للقيام بالمسئولية المنوطة بها تجاه العراق وشعبه ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على العراق واستقراره ولحمته الوطنية.