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محافظات

صرف 10 آلاف جنيه وإعانة شهرية لأسرة العامل شهيد الأمطار بالإسكندرية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية واجب العزاء اليوم لأسرة عامل نظافة بشركة نهضة مصر، والذي كان قد توفى فى حادث اصطدام أتوبيس نقل عام به خلال قيامه بكسح تراكمات مياه الأمطار بشارع مسجد سيدي بشر بحي المنتزه أول.

وأصدر المحافظ تعليماته بصرف 10 آلاف جنيه وإعانة شهرية لزوجة العامل المتوفي لمساعدتها فى إعالة أبنائها.

كما وجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لمتابعة إنهاء إجراءات معاش تكافل وكرامة لأسرة العامل بأسرع وقت ممكن بالإضافة لتوفير جميع احتياجات الأسرة الدراسية والطبية.

كان إبراهيم عبيد عبيد مسعود، 43 عاما، عامل نظافة بشركة «نهضة مصر»، المسؤولة عن النظافة بمحافظة الإسكندرية، لقي مصرعه، صباح الخميس، بعدما أن صدمه أتوبيس نقل عام، أثناء قيامه بكسح تراكمات مياه الأمطار في شارع مسجد سيدي بشر.
صرف 10 آلاف جنيه وإعانة شهرية لأسرة العامل شهيد الأمطار بالإسكندرية
صرف 10 آلاف جنيه وإعانة شهرية لأسرة العامل شهيد الأمطار بالإسكندرية
صرف 10 آلاف جنيه وإعانة شهرية لأسرة العامل شهيد الأمطار بالإسكندرية
صرف 10 آلاف جنيه وإعانة شهرية لأسرة العامل شهيد الأمطار بالإسكندرية
صرف 10 آلاف جنيه وإعانة شهرية لأسرة العامل شهيد الأمطار بالإسكندرية
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