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ثقافة

المخرج الأمريكي روس كوفمان في مكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:41 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستضيف مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية في القاهرة، ومؤسسة American Film Case المخرج الأمريكي الشهير روس كوفمان، في لقاء مفتوح للجمهور يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري في تمام السابعة مساء.

يسبق اللقاء مع كوفمان عرض فيلمه الأخير Tigerlandعلى المسرح الكبير بالمكتبة. وتدور أحداث الفيلم في روسيا والهند، ويتخذ من ظاهرة انقراض النمور البرية موضوعًا أساسيًا، وقد عُرض في مهرجان Sundance السينمائي دورة عام 2019.

الجدير بالذكر أن كوفمان يُعد واحدًا من أهم مخرجي الأفلام التسجيلية في العالم؛ وهو مخرج، ومصور، ومونتیر، ومنتج ذاع صيته عالميًا بعد حصوله على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم تسجيلي عن فيلمه Born into Brothels، والذي قام بتصويره في الهند، واشترك في كتابته وإخراجه مع زانا بريسكي عام 2004. وقام كوفمان بصناعة أفلامًا تسجيلية لجهات ومؤسسات عديدة من بينها شبكات HBO، Discovery channel، National Geographic.
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