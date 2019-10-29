مصرع 8 أشخاص فى اصطدام سيارة فى قطار بالأقصر

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين إثر اصطدام قطار بسيارة بالأقصر.



تلقى اللواء ايمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد باصطدام سيارة بقطار أثناء عبورها بمعبر غير شرعي أسفل كوبري المطار بالأقصر.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف وتبين مصرع 4 اشخاص وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الأقصر الدولى وإصابة 5 آخرين.



وجارى التحقيق فى الواقعة