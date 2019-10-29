شاهد.. لحظة مداهمة الشرطة لوكر إرهابى بالعريش ومقتل 13

أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الامنية داهمت، الثلاثاء، وكرا إرهابيا في العريش بشمال سيناء.



وأوضح بيان، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص (دائرة قسم شرطة اول العريش) وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.



وجرى على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مصرع ١٣ من تلك العناصر وعثر بحوزتهم على ("٦" بندقية آلية، و"٤" بندقية خرطوش، و"١" عبوة متفجرة ، و"٢" حزام ناسف).



واتُخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.