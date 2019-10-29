فتح باب التقديم لانتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية غدا

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم لإنتخابات اتحادات الطلاب، غدا، بجميع كليات الجامعة.



وأكد الكردي على عمداء الكليات ضرورة تحقيق الإنضباط خلال سير العملية الانتخابية لتتم بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة وتقديم أفكار وروئ إبداعية.



وأشار إلى رئيس جامعة الإسكندرية، إلى تنفيذ الطلاب نموذج محاكاة لمجلس الجامعة ما يؤكد ايمان الجامعة بقدرة طلابها في صنع واتخاذ القرار.



من جانبه، ناشد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، العمداء، بضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة في العملية الإنتخابية، لضمان إجرائها دون حدوث أي مشكلة للطلاب سواء المترشحين أو المصوتين