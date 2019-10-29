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أخبار العالم

إسرائيل تعلن الطوارئ وترفع حالة التأهب فى سفاراتها.. تفاصيل

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
إسرائيل تعلن الطوارئ
إسرائيل تعلن الطوارئ وترفع حالة التأهب فى سفاراتها
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سمر صالح
ذكرت القناة 11 العبرية اليوم الثلاثاء أن إسرائيل أعلنت حالة الطوارئ ورفعت التأهب للدرجة القصوي بجميع سفاراتها حول العالم.

وقالت القناة العبرية إن تل ابيب تنتظر ضربات إيرانية جريئة بعد وصول معلومات أمنية تؤكد نصب إيران صواريخ دقيقة فى اليمن قاردة على إستهداف إسرائيل.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بالبحث عن سبل لشن هجوم بصواريخ دقيقة التوجيه على إسرائيل من اليمن.

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها بالقدس المحتلة إن إيران ترغب في تطوير صواريخ دقيقة التوجيه يمكنها ضرب أي هدف في إسرائيل ضمن حدود الخطأ التي تصل من خمسة إلى عشرة أمتار فقط، مضيفًا في الوقت عينه أن إيران تأمل في استخدام كل من إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن كقواعد لمهاجمة إسرائيل بقذائف وصواريخ دقيقة التوجيه.

وإختتمت القناة إنه لا يمكِن تجاهل المعطيات الخارجية مثل الانسحاب الأمريكي من المنطقة، وتزايد القدرات الإيرانية، بالإضافة للتفاعلات الحاصِلة في قطاع غزة، وقدرة حزب الله على إدخال كل إسرائيل للملاجئ، وامتلاكه ترسانة صواريخ قادِرة على إصابة أي بقعة في إسرائيل.
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نتنياهو: إيران نصبت صواريخ دقيقة في اليمن لمهاجمتنا.. والسفارات ترفع درجة التأهب

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