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تعليم

جامعة الإسكندرية: إنشاء فرع جديد لكلية الطب ببرج العرب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، على إنشاء فرع جديد لكلية الطب ببرج العرب تحت مسمى "كلية الطب الدولية" لتكون نواة للامتداد الدولي لجامعة الإسكندرية.

وقال الكردي، إن يجري حاليا تطبيق نظم إدارة التعلم بالجامعة ودعم التحول الرقمى فى العملية التعليمية، وذلك وفقًا للرؤية المقترحة للتحول إلى جامعة ذكية.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن المجلس وافق على 4 اتفاقيات تعاون بين الجامعة وكل من "نقابة مستخلصى جمارك الإسكندرية، وجامعة برونيل بلندن، وجامعة تاباسكو بالمكسيك، ومعهد البحوث الصيدلية بكلية ألبانيا للصيدلة والعلوم الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية".
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