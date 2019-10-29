محافظ أسيوط يعلن نقل كليتين من الجامعة إلى أسيوط الجديدة

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن نقل كليتين من كليات جامعة أسيوط بمدينة الرحاب إلى مدينة أسيوط الجديدة، وتنفيذ خط سيرفيس داخلي لها وتوفير منافذ ثابتة ومتحركة للقوات المسلحة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.



جاء ذلك خلال لقاءه الدوري بمواطني أسيوط الجديدة بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس علي شحاته نائب رئيس الجهاز وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة ولفيف من المواطنين.



وبدأ اللقاء بتكريم كل من المهندس محمد مهني صابر عبدالوهاب مدير إدارة الزراعة والمهندس عبدالعال أحمد عبدالعال مدير إدارة النظافة والتجميل والمهندس حازم حلمي محمد مدير تنفيذ الخدمات بجهاز مدينة أسيوط الجديدة لتميزهم وتفانيهم في العمل.



وأعلن محافظ أسيوط عن التنسيق مع جامعة أسيوط لاستغلال مباني الخدمات التعليمية بمدينة الرحاب لنقل كليتين من كليات الجامعة إليها في الترم الثاني من هذا العام والتنسيق مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة لتنظيم خطوط المواقف وتنفيذ خط سيرفيس داخلي إلى مدينة الرحاب لاستعياب الطلاب لافتًا أن هذه الاجراءات تأتي في إطار تحقيق الجذب السكاني للمدينة ضمن خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير جميع الخدمات المختلفة وخلق مجتمع حضاري متكامل لسكان المدن الجديدة.



وأشار نور الدين إلى التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لفتح منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف أحياء ومناطق مدينة أسيوط الجديدة بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب شوارع وميادين المدينة وذلك تسهيلًا على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على المخابز ومنافذ البيع.



كما استمع المحافظ الى شكاوى المواطنين واستفساراتهم واستعرض مع أعضاء المجلس التنفيذي ومجلس أمناء جهاز أسيوط الجديدة بعض حلول للمشاكل التي تم عرضها لتطوير المرافق والخدمات بالمدينة مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته لافتًا إلى حرصه على انتظام اللقاءات مع مواطني أسيوط الجديدة شهريًا لخلق للاستماع إلى مشكلاتهم وعرض مطالبهم بشكل مباشر وتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم.



وأشارت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إلى تلقي جميع شكاوى المواطنين والتواصل المستمر معهم لفحض شكواهم العاجلة وإيجاد الحلول لها وطرح أرائهم للنهوض بالخدمات مشيدة باهتمام محافظ أسيوط بحل مشاكل المواطنين وتحقيق الجذب السكاني للمدينة والمساهمة في نشر التوعية للمواطنين.