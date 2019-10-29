10 توصيات من وزير الزراعة في اليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي.. أبرزها دعم الأبحاث الزراعية.. وممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي يثني: عقل مصر مدبر ويستطيع مواجهة أزماته بكل نجاح

افتتاح اجتماع خبراء الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوى

ضرورة تعزيز الجهود للقضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائى والتغذية والزراعة المستدامة ووضعها ضمن أولويات القضايا

عقل مصر مدبر ويستطيع مواجهة أزماته بكل نجاح







الجدير بالذكر أن مصر تستضيف لأول مرة احتفالية يوم الغذاء الأفريقي والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير الزراعة يعرض 10 توصيات ويؤكد:ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي:خلال افتتاحه اجتماع الخبراء الفني في إطار الإحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائى والتغذوى قال عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن القارة الأفريقية تواجه تحديات هائلة للمحافظة على الأمن الغذائى ولإدارة الموارد بطرق مستدامة، فبالإضافة إلى حالات الجفاف والتقلبات المناخية الحادة هناك تحديات هيكلية تتعلق بارتفاع النمو السكانى ومحدودية الموارد الطبيعية وبالأخص المياه وانخفاض الإنتاجية وارتفاع مستويات الفاقد فى الإنتاج والتلوث بصفة عامة بجانب التقلبات فى أسعار الأغذية.وأضاف أبوستيت أنه اتساقًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وخطة عمل أديس أبابا واتفاق باريس 2015 بشأن التغير المناخى ومؤتمر الأمم المتحدة الثانى والعشرين حول التغيرات المناخية Cop 22 بالمغرب، بهدف القضاء على الجوع والفقر وسوء التغذية وتحسين سبل المعيشة وزيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة واستنادًا إلى البرامج الحالية لجدول أعمال الاتحاد الأفريقى 2063 الداعمة لتحديث الزراعة لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج، فإنه يجب التأكيد على النقاط التالية:1. ضرورة تعزيز الجهود للقضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائى والتغذية والزراعة المستدامة ووضعها ضمن أولويات القضايا ذات الأولوية فى برامج العمل السياسية مع تشجيع التمويل المستدام لزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة لمعالجة التراجع فى التمويل المحلى والإقليمى للزراعة والأمن الغذائى وتطوير البنية التحتية والريفية.2. تشجيع إقامة مشروعات إقتصادية قابلة للتنفيذ وتطوير النماذج الريادية والمبتكرة للأعمال بدعم من المجتمعات المحلية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية وإيلاء الاهتمام اللازم بصغار الزراع لتمكينهم من الحصول على التقنيات الحديثة والبذور المحسنة والمدخلات والسلع الرأسمالية والائتمان والوصول إلى الأسواق وتوفير أسعار عادلة لمنتجاتهم من خلال آليات تسويق تعاونية.3.دعم البرامج المتكاملة لإدارة الأوبئة التى تسهم فى مراقبة ومنع انتشار الأمراض الحيوانية والآفات النباتية عبر الحدود.4.تعزيز تدابير التكيف مع تأثيرات التغير المناخى وتوفير الإرشادات الزراعية لأصحاب المزارع خاصة الصغيرة لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها.5. دعم الأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعى ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والتقنيات المتطورة والتوسع فى تطبيق التجارب الناجحة.6. تعزيز الإدارة المتكاملة للمياه والأراضى من خلال نظم الرى الحديثة وحصاد المياه والرى التكميلى وإدارة مياه السيول.7. تطوير نظم السلامة الغذائية فى جميع مراحل حلقات سلاسل القيمة وتوفير المنتجات ذات القيمة المضافة ومعاملات ما بعد الحصاد من أجل تعزيز القدرات الإقليمية على إنتاج وتجارة وتسويق الماشية بين دول العالم.8. التوسع فى استخدامات الزراعة الذكية المعتمدة على التطبيقات والحلول المبتكرة لمواجهة خطر المجاعة وتحقيق الأمن الغذائى على مستوى العالم من خلال رفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة ولمستلزمات الإنتاج مع تقديم الدعم للمناطق الريفية النائية التى تفتقر عادة إلى البنية التحتية لشبكات الاتصالات حتى تتمكن القارة الأفريقية من إطعام نفسها وتكون لاعبًا رئيسيًا باعتبارها مصدرًا للأغذية مع استغلال الإمكانات والمقومات الهائلة للاقتصاد الأزرق.9. تشجيع إنشاء مراكز لوجستية وخطوط نقل للبضائع بالدول الأفريقية لزيادة التجارة البينية والتغلب على مشكلات قواعد المنشأ من خلال وضع دستور أفريقى للمعايير والإجراءات الحجرية لسلامة الغذاء تتوافق مع المستويات الدولية ومعايير الصحة والصحة النباتية لتعزيز التجارة الأفريقية .10. ضرورة تنفيذ سياسات لبناء قدرات المرأة والشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة من خلال برامج ريادة الأعمال الريفية فى المشاريع الزراعية وسلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.وزير الزراعة توجه بالشكر لكل ضيوف مصر المشاركين في الاحتفالية وإلى مفوضية الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الريفي والزراعة وبرنامج الغذاء العالمى على مشاركتهم ودعمهم لعقد هذا الحوار الفنى وتمنى مداولات مثمرة والخروج بتوصيات بناءه لتحسين النظم الغذائية فى أفريقيا.وتطلع من خلال المناقشات العلماء والخبراء المتميزين في مجال الأمن الغذائي والتغذية في الخروج بتوصيات تساعد الحكومات الأفريقية على اتخاذ قرارات مُستنيره بشأن تطوير الزراعة وتكنولوجيا تصنيع الأغذيه وحفظها وتحقيق زيادة الإنتاجية والإنتاج وتحسين الوصول إلى الأسواق وإستهلاك المواطنين للأغذية المتنوعة والمغذية والصحية والأكثر أمانًا.من ناحيته أكد سيبمليسي أنولا ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي على أهمية المؤتمر والموضوعات التي يناقشها واشاد بالجهود التي تتخذها الحكومات الإفريقية في استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاج والتصنيع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على والجوع.وأضاف أن أفريقيا تتطلع إلى النمو المشترك وحسن استغلال قدرتها البحثية ومساعدة صغار المزارعين والمنتجين وأيضا الاهتمام بسلاسل القيمة المضافة في مراحل الإنتاج المختلفة لمكافحة الفقر وسوء التغذية.حضر الجلسة قيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية المعنية بالزراعة والغذاء وأيضا قيادات وزارة الزراعة.