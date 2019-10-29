نتنياهو: إسرائيل طورت أسلحة دفاعية وهجومية لمواجهة إيران

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل طورت أسلحة دفاعية وهجومية لموجهة الخطر الإيراني.



وكتب نتنياهو عبر حسابه على تويتر، قائلًا "إيران تريد أن تطور صواريخ دقيقة تستطيع أن تضرب كل هدف في إسرائيل بدقة تصل إلى 5-10 أمتار وهي تقوم بذلك الآن".



وأضاف نتنياهو أن "إيران تريد أن تستخدم أراضيها بالإضافة إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن كقواعد لمهاجمة إسرائيل بصواريخ عادية ودقيقة".



وتابع "هذا خطر كبير جدًا ومن أجل التعامل مع هذا الخطر يتوجب علينا أن نتوحد وأن نكون أقوياء عسكريًا، وقد طورنا الأسلحة الدفاعية والهجومية التي نحتاج إليها".



وزعم نتنياهو أن إيران ستضرب إسرائيل من اليمن، قائلًا "يسعى الإيرانيون إلى تطوير تلك الصواريخ وهم شرعوا في إدخالها إلى اليمن بغية ضرب إسرائيل من هناك أيضًا".



ووفقًا لقناة "مكان" العبرية، فإن الجهات الأمنية كشفت النقاب عن رفع درجة التأهب في سفارات وممثليات إسرائيل في الخارج، خشية تعرضها لاعتداء إيراني كما اتخذت قوات الدفاع الجوي الاستعدادات اللازمة تحسبًا لاحتمال تعرض أهداف في البلاد لهجوم بصواريخ "كروز" وطائرات مسيّرة مفخخة، مثل الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.