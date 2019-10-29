Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل طورت أسلحة دفاعية وهجومية لمواجهة إيران

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
Advertisements
سمر صالح
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل طورت أسلحة دفاعية وهجومية لموجهة الخطر الإيراني.

وكتب نتنياهو عبر حسابه على تويتر، قائلًا "إيران تريد أن تطور صواريخ دقيقة تستطيع أن تضرب كل هدف في إسرائيل بدقة تصل إلى 5-10 أمتار وهي تقوم بذلك الآن".

وأضاف نتنياهو أن "إيران تريد أن تستخدم أراضيها بالإضافة إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن كقواعد لمهاجمة إسرائيل بصواريخ عادية ودقيقة".

وتابع "هذا خطر كبير جدًا ومن أجل التعامل مع هذا الخطر يتوجب علينا أن نتوحد وأن نكون أقوياء عسكريًا، وقد طورنا الأسلحة الدفاعية والهجومية التي نحتاج إليها".

وزعم نتنياهو أن إيران ستضرب إسرائيل من اليمن، قائلًا "يسعى الإيرانيون إلى تطوير تلك الصواريخ وهم شرعوا في إدخالها إلى اليمن بغية ضرب إسرائيل من هناك أيضًا".

ووفقًا لقناة "مكان" العبرية، فإن الجهات الأمنية كشفت النقاب عن رفع درجة التأهب في سفارات وممثليات إسرائيل في الخارج، خشية تعرضها لاعتداء إيراني كما اتخذت قوات الدفاع الجوي الاستعدادات اللازمة تحسبًا لاحتمال تعرض أهداف في البلاد لهجوم بصواريخ "كروز" وطائرات مسيّرة مفخخة، مثل الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتنياهو يكشف عن موقع سري تستخدمه إيران لتطوير الأسلحة النووية

ظريف يرفض مزاعم نتنياهو عن الأسلحة النووية

بعد الهجوم على السعودية.. نتنياهو: مستعدون جيدا لاستفزازات إيران

السعودية تعرض أدلة تورط إيران في الهجوم على أرامكو.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

خوفًا من محو إسرائيلي .. مقلاع داود تنضم لـ جيش الاحتلال

نتنياهو: إيران نصبت صواريخ دقيقة في اليمن لمهاجمتنا.. والسفارات ترفع درجة التأهب

ترشيحاتنا

تهدم وتمزق .. أمير الكويت يحذر من وسائل التواصل الاجتماعي

صفقة أمريكية جديدة في سلة الزمالك.. تفاصيل

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

بعد أن أثار فيديو راجح التشكيك.. والد شهيد الشهامة يحسم الجدل

لماذا سمي شهر ربيع الأول بهذا الاسم؟

شاب يضرب والدته بأداة حادة حتى الموت.. صور وتفاصيل صادمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج خفيف.. شاهدي مي سليم بإطلالة بسيطة من منزلها

منطقة جذب سياحي.. تفاصيل مشروع تطوير شاطئ الغرام وحمام كليوباترا في مطروح

الحزن في القلب.. هنا الزاهد تتألق على إنستجرام بعد أيام من رحيل طلعت زكريا