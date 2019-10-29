الكويت تقرر رسميا حظر استيراد الطائرات المسيرة دون موافقة أمنية

قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية حظر استيراد جميع أنواع الطائرات المسيرة دون طيار، دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية.



وقالت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - إن القرار نص على حظر استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار بمختلف أحجامها، والتي تعمل بنظام التحكم عن بعد، والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، مضيفة أن المادة الثانية من القرار، ألزمت الشركات والمحال التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية، بإنشاء سجل خاص بمبيعات الطائرات المسيرة، يدون فيه اسم المشتري، ورقمه المدني، ورقم هاتفه.

