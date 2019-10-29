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أخبار العالم

بعد تغيير عنوانها 3 مرات.. سقطة جديدة لـ واشنطن بوست بسبب البغدادي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعس
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شيماء مصطفى
واجهت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، موجة جديدة من الانتقادات، بعد شن أحد صحفييها، هجومًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب وصفه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بـ الجبان.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أثار الكاتب ماكس بوت، غضب الأمريكيين، بعد انتقاده ترامب عقب وصف البغدادي بـ "الجبان".

وقال ماكس بوت، في مقاله، إن الرئيس الذي لم يسمع أبدًا إطلاق رصاصة إلا خلال اللحظات الأخيرة لـ البغدادي، أدعى أنه مات مثل الجبان يبكي ويصرخ طوال الطريق، مضيفا: "كيف كان بإمكان ترامب سماع الصراخ والبكاء في صور ليس بها صوت، ولكن على أي حال، يتناقض هذا التصريح مع حقيقة تفجير نفسه".

لتتصاعد حدة الهجوم على الكاتب وصحيفة "واشنطن بوست"، ما اضطر الأول إلى تقديم تفسير للأمر ونشر تغريدة على حسابه يقول فيها إنه تم اقتطاع جزء من مقاله والذي يتساءل فيه عما إذا كان ترامب محقًا في وصف البغدادي بأنه جبان أم لا؟

لكن هذا التفسير لم ينف أمر الجدل المثار حول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عقب نشر خبر مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، والذي جاء عنوانه "وفاة أبو بكر البغدادي، الباحث الديني المتشدد قائد داعش، عن عمر ناهز 48 عاما".

وعندما انهالت التعليقات اللاذعة ضدها من قبل السياسيين في أمريكا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت الصحيفة الأمريكية إلى تغيير العنوان 3 مرات، ليصبح "وفاة أبو بكر البغدادي، الزعيم المتطرف لـ داعش عن عمر ناهز 48 عاما".

وعن التعليقات، قال مايكل نولز، السياسي الأمريكي المحافظ على "تويتر": "وفقا لواشنطن بوست، فإن الرئيس ترامب نازي، بينما زعيم داعش هو باحث ديني متزمت".

وعلق المذيع تيم يانج قائلا: "واشنطن بوست أظهرت احتراما لموت زعيم إرهابي أكثر مما تفعل لرئيس الولايات المتحدة".

وكتبت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "تويتر": "غير معقول، البغدادي وصف بالباحث الديني المتشدد بدلا من الإرهابي، في عنوان نعيه بواشنطن بوست".

وعلقت مستشارة الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض، كيليان كونواي، على نعي واشنطن بوست زعيم داعش أبو بكر البغدادي، قائلة إن ما كتبته الصحيفة يعد "هراء".

وأضافت كونواي: "ما هذا الذي جاءت به أمس صحيفة واشنطن بوست؟ هذا هراء، وسائل الإعلام غاضبة من رئيس الولايات المتحدة للتخلص من أسوأ الإرهابيين في العالم".

وأضافت: "سوف أطلب من واشنطن بوست أن تغمض عينيها ثم تتخيل أن البغدادي يعمل في البيت الأبيض، ومن ثم تعيد كتابة النعي.. أراهن أن الوضع ليس طبيعيًا".
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