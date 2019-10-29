غريب يحسم قائمة منتخب مصر المشاركة بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.. اليوم

يستعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي للإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب التى ستخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.



وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر، كآخر موعد لإرسال القوائم النهائية، للمنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة : مصر والكاميرون وغانا ومالي ونيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.



ومن المقرر أن يتم قيد 21 لاعبا فى القائمة النهائية التى ستخوض منافسات البطولة الإفريقية ولكل فريق الحق في استبدال لاعب واحد بالقائمة النهائية قبل موعد انطلاق البطولة في حالة الإصابة المرفق معها التقرير الطبى، مع دفع غرامة مالية محددة.



وأعلن شوقي غريب اختيار 26 لاعبا ضمن القائمة المبدئية التى دخلت فى معسكر مغلق قبل عدة أيام وضمت القائمة كل من: "عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، وفى الدفاع أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد أبو الفتوح وأحمد أيمن وكريم العراقي، للوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي، وخط الهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وناصر منسي".

