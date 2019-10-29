وزير التموين يصدر قرارا بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة القابضة للصوامع

أصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين قرارا بالموافقة على اعتماد إضافة وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين



ووفقا للتعديل تم تحديد رأس مال الشركة المصدرة بمبلغ 952 مليون جنيه "تسعمائة واثنان وخمسون مليون جنيه" موزعة على 9.52 مليون سهم "تسعة ملايين وخمسمائة وعشرون ألف سهم"قيمة كل سهم 100 جنيه.



كما تم تعديل نص المادة 7 لتنص علي ( جميع أسهم الشركة اسمية مملوكة للدولة" منها 901 مليون جنيه تسعمائة وواحد مليون جنيه" مصدر باسم الهيئة العامة للسلع التموينية 510 مليون حنيه مصدر بقيمة مساهمة الشركة غي رأس مال الشركة العامة للصوامع والتخزين)



كما تم تعديل المادة 48 لتنص على ( الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة لها أو غيرها أو من العمليات التي باشرتها الشركة بنفسها خلال السنة المالية وذلك بعد خصم جميع المصروفات اللازمة لتحقيق الأصول المحاسبة بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع

