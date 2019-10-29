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فن

نادية مصطفى ونجوم الأوبرا يحيون ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية.. السبت

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:54 م
نادية مصطفي
نادية مصطفي
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شيرى نبيل
يحيى كل من المطربة نادية مصطفى، والمطرب أحمد إبراهيم، وعدد من مطربى الأوبرا "نهى حافظ، رضوى سعيد، أحمد محسن، محمد شوقى" الليلة الثانية من ليالى مهرجان الموسيقى العربية يوم السبت 2 نوفمبر المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو فاروق البابلى.

من ناحية أخرى قدمت مؤخرا نادية مصطفى، عددًا من الأغانى الوطنية لمصر خلال الحفل الذى نظمه مكتب شئون القبائل بمحافظة أسوان، بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وسط أجواء مشاعر وطنية.
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