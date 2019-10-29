Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالمنقط.. رانيا محمود ياسين بإطلالة أنيقة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات صورة لها جديدة.

وظهرت رانيا ببلوزة صفراء بها نقط بيضاء صغيرة، واعتمدت مكياجا هادئا باللون الكاشمير، ونسقت تسريحة بشعرها الاشقر، والتقطت الصورة بطريقة السيلفي .

وكتبت رانيا في تعليق علي الصورة " صباح الخير " وانهالت عليها التعليقات ومنها صباح الجمال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيدي كرم بفستان شيك مع شريهان أبو النصر.. صورة

مكشوف الظهر.. ريم مصطفي تبرز تصميم فستانها بالجونة

في أول ظهور لها.. والدة هيدي كرم تشعل الانستجرام بصورة صباحية

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام

كأنها عارضة أزياء.. سالي عبد السلام تتألق بالموف

بـ ملابس الجيم.. دوللي شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

والد محمود البنا لـ صدى البلد: فيديو واقعة القتل الذى عرضته المحكمة وجع قلوبنا

قصة حب أحمد وهبة تتوج بزفاف أسطوري

الأرصاد للمواطنين: غيروا نوعية ملابسكم واستعدوا للشتاء..فيديو

خطر داهم يتجه نحو الإمارات.. إعصار كيار يغير مساره من عمان

ماذا قال مصاب واقعة تذكرة القطار أمام النيابة ؟ .. صور

المولد النبوي 2019.. الجفري يوصي بالصلاة على النبي بهذه الصيغة طوال الشهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لـ حادث تصادم قطار الأقصر بـ سيارة

تتصدر غلاف Harper's Bazaar .. كيت بلانشيت ترفض تقديم هذه الأدوار

رغم تلقيه 16 رصاصة.. أمريكي يسير 2400م على قدميه بحثا عن مستشفي