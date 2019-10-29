بالمنقط.. رانيا محمود ياسين بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات صورة لها جديدة.



وظهرت رانيا ببلوزة صفراء بها نقط بيضاء صغيرة، واعتمدت مكياجا هادئا باللون الكاشمير، ونسقت تسريحة بشعرها الاشقر، والتقطت الصورة بطريقة السيلفي .



وكتبت رانيا في تعليق علي الصورة " صباح الخير " وانهالت عليها التعليقات ومنها صباح الجمال.



