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تعليقات النجوم على شهيد تذكرة القطار.. أمير طعيمة: في عالم مثالي هحكم على الكمسري بالقفز بنفس السرعة.. وشيرين رضا: هي وصلت لكده

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:30 م
شيرين رضا
شيرين رضا
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آيه عاطف
  • تعليقات النجوم على شهيد تذكرة القطار
  • أمير طعيمة: "في عالم مثالي هحكم على الكمسري بالقفز بنفس السرعة"
  • شيرين رضا: "مش مستوعبة إزاي ده يحصل.. هي وصلت لكده؟"


عبر عدد من النجوم عن غضبهم واستيائهم من واقعة شهيد حادث القطار محمد عيد، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الشاعر أمير طعيمة عبر حسابه في "تويتر": "في عالم مثالي هحكم على الكمسري بالقفز من القطر وهو على نفس السرعة ومن نفس الباب ومن نفس المحطة".

بينما علقت الفنانة شيرين رضا على حادثة شهيد التذكرة بعد أن أجبر كمساري قطار 934 مكيف (الإسكندرية - الأقصر)، شابين على القفز من القطار لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وغردت شيرين رضا عبر "تويتر": "‏يعني إيه كمسري يجبر اتنين شباب ينطو من القطر وهو ماشي؟؟؟ إزاي يعني؟؟؟ هو القطر كان فاضي مثلا ومفيش حد شافه؟؟ وليه محدش حاول يشتري لهم تذاكر مثلا؟؟ أنا بجد مش مستوعبة!! إزاي ده يحصل في وجود ركاب تانيين؟؟ هي وصلت لكده؟؟؟ مفيش أي رحمة خلاص؟".

ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات بين " ‎ماتت الرحمة والإنسانية خلاص" و" ‎ماتت قلوب الناس.. الناس اللي راكبه القطر ده حسابهم عند ربنا، حق علبتين سجاير كانو أنقذوا روحين بل أنقذوا أسرتين.. لكِ الله يا إنسانية" و"للأسف لا فى رحمة ولا إنسانية، ده لو حيوانات مش هتعمل فى بعض كده"، و"‏‎للأسف بقينا نشوف العجب.. انعدام إنسانية لا مبرر له من كل الشهود على الحدث".

وعلقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على واقعة كمساري القطار، حيث ذكرت واقعة مماثلة، شهدتها منذ شهور قليلة، أثناء ركوبها قطار الصعيد، وقام الكمساري بدفع شابين من العربة لعدم امتلاكهما الأجرة.

وغردت ياسمين الخطيب عبر "تويتر": "‏من ٤ شهور كنت في قطار الصعيد، وشاهدت بعيني الكمسري يجبر شابين بلا تذاكر على القفز من القطار (زقهم من الباب)، لم تكن السرعة كبيرة فربنا ستر، ولم يهدئ من ثورة الركاب سوى لواء شرطة بالزي الملكي.. مسك الكمسري وهو بيردد بهستيريا: "غلابة ومش معاهم تذاكر.. تقتلهم؟! تقتلهم؟! نقتلهم؟!".

وأضافت ياسمين الخطيب: "‏ردًا على الناس اللي بتلوم ركاب القطر إنهم شهدوا الواقعة، ولم يحركوا ساكنًا، المشهد كله بيحصل في دقيقة، أنا تصورت إنها خناقة معتادة، وإن الكمسري بيهددهم بس، فجأة لقيته بيرمي العيال بجد!".

ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر "تويتر" وجاءت التعليقات بين" ‏‎ظالم وسيشرب من نفس الكأس" و" ‎بس أنا أخويا لما بيشوف حاجة كدا بيدفع تمن التذكرة للناس اللي معهاش، كان ممكن حد يعمل كدا برده" و" ‎‎معنى كلامك إن ده منهج وسياسة لكل الكمسرية وليس حادث فردي".

كان عدد من رواد موقع التواصل "تويتر" دشنوا هاشتاج #شهيد_التذكرة بعد أن أجبر كمساري القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، شابين على القفز من القطار لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر".
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