كليب دوزى خلوها تهدر يحقق 11 مليون مشاهدة على يوتيوب

استطاع كليب أغنية المغربي عبد الحفيظ دوزي "خلوها تهدر"، تحقيق11 مليون مشاهدة على اليوتيوب.



أغنية " خلوها تهدر" هي التعاون الثالث بين دوزى ومزيكا التي تعاقد معها العام الماضى، وأطلق تحت رعايتها أغنية " آمر"، التي حققت نجاحا كبيرا وصل إلى 79 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وأيضا أغنية "باختصار" التى حققت أيضا نجاحا كبيرا وتخطت 40 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

