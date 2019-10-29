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فن

كليب دوزى خلوها تهدر يحقق 11 مليون مشاهدة على يوتيوب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:28 م
دوزى
دوزى
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شيرى نبيل
استطاع كليب أغنية المغربي عبد الحفيظ دوزي "خلوها تهدر"، تحقيق11 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

أغنية " خلوها تهدر" هي التعاون الثالث بين دوزى ومزيكا التي تعاقد معها العام الماضى، وأطلق تحت رعايتها أغنية " آمر"، التي حققت نجاحا كبيرا وصل إلى 79 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وأيضا أغنية "باختصار" التى حققت أيضا نجاحا كبيرا وتخطت 40 مليون مشاهدة على اليوتيوب.
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