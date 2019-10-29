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فن

صورة صادمة لفنانة شهيرة بدون مكياج.. والجمهور: مين دي؟

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:55 م
ريم مصطفى من مسلسل
ريم مصطفى من مسلسل الاسطورة
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شروق ابراهيم
أثارت الفنانة ريم مصطفى، الجدل، بصورة تم تدوالها بشكل كبير بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ظهرت فيها بدون مكياج، كان نشرها ماكير شهير.

وظهرت ريم مصطفى بـ هالات سوداء وبشرة منهكة، وهو الشكل الذي بدت فيه مختلفة عما تكون عليه في أعمالها الفنية أو وسائل الإعلام.

وعلق رواد إنستجرام قائلين: "مين دي معرفنهاش"، وآخرون: "إزاي دي ريم مصطفى".

وخلال هذه الفترة تجري ريم مصطفى تمارين رياضية شاقة، استعدادًا لتصوير مسلسل "شديد الخطورة" بمشاركة الفنان أحمد العوضي، وذلك لما يتطلبه العمل من لوك معين وجسم رياضي.
صورة صادمة لفنانة شهيرة بدون مكياج.. والجمهور: مين دي؟
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