تعفن أصبع عاملة مختبر بعد حقنها بفيروس عن طريق الخطأ

تعفن أصبع عاملة مختبر بعد حقنها عن طريق الخطأ بفيروس ذي صلة بمرض الجدري أثناء تجربته على الفئران.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تحولت إصبع السيدة البالغة من العمر 26 عامًا إلى اللون الأسود ليتطور الأمر ظهور فقاعة مليئة بالثغرات في موقع الحقن حيث دمرت العدوى طرف إصبعها.



كانت المرأة المجهولة الهوية، من سان دييجو، قد وغزت نفسها عن غير قصد بإبرة أثناء حقن الفئران بفيروس لقاح كجزء من التجربة.



وبعد ذلك شطفت إصبعها بالماء لمدة 15 دقيقة مباشرة بعد وقوع الحادث قبل نقلها إلى المستشفى.



بعد حوالي 10 أيام ، كانت أصبع العامل المختبري، قد انتفخت وشكلت نقطة خضراء على الحافة اصبعها .لتزاد الحكة بنحو متزايد بجسدها وتصاب بالحمى، وعندما لم تهدأ أعراض المرض في اليوم الثاني عشر، منح الأطباء عاملة المختبر، دواء تيكوفريمات المضاد للفيروسات لمدة أسبوعين، إلى جانب المضادات الحيوية لمنع حدوث عدوى بكتيرية في جرحها.



كما تم إعطاؤها جرعة واحدة من الجلوبيولين المناعي بلقاح ، والذي يتكون من أجسام مضادة مشتقة من أشخاص تم تطعيمهم بالفعل ضد المرض.



في غضون يومين من العلاج، اختفت حمى المرأة وتراجع الألم والورم، ولكن بقع الأنسجة الميتة في إصبعها لم تلتئم تمامًا لأكثر من ثلاثة أشهر. لم تكن قادرة على الذهاب إلى العمل خلال تلك الفترة.



تم الكشف عن الحكاية في مجلة الاعتلال والوفيات الأسبوعية ، الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).



والجدير بالذكر أن فيروس فاكينيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجدري ولكنه أقل ضررًا. لا يسبب الجدري ولكنه يستخدم لصنع لقاح الفيروس.