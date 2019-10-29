Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تعفن أصبع عاملة مختبر بعد حقنها بفيروس عن طريق الخطأ

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
تعفن أصبع عاملة مختبر بعد حقنها عن طريق الخطأ بفيروس ذي صلة بمرض الجدري أثناء تجربته على الفئران.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تحولت إصبع السيدة البالغة من العمر 26 عامًا إلى اللون الأسود ليتطور الأمر ظهور فقاعة مليئة بالثغرات في موقع الحقن حيث دمرت العدوى طرف إصبعها.

كانت المرأة المجهولة الهوية، من سان دييجو، قد وغزت نفسها عن غير قصد بإبرة أثناء حقن الفئران بفيروس لقاح كجزء من التجربة.

وبعد ذلك شطفت إصبعها بالماء لمدة 15 دقيقة مباشرة بعد وقوع الحادث قبل نقلها إلى المستشفى.

بعد حوالي 10 أيام ، كانت أصبع العامل المختبري، قد انتفخت وشكلت نقطة خضراء على الحافة اصبعها .لتزاد الحكة بنحو متزايد بجسدها وتصاب بالحمى، وعندما لم تهدأ أعراض المرض في اليوم الثاني عشر، منح الأطباء عاملة المختبر، دواء تيكوفريمات المضاد للفيروسات لمدة أسبوعين، إلى جانب المضادات الحيوية لمنع حدوث عدوى بكتيرية في جرحها.

كما تم إعطاؤها جرعة واحدة من الجلوبيولين المناعي بلقاح ، والذي يتكون من أجسام مضادة مشتقة من أشخاص تم تطعيمهم بالفعل ضد المرض.

في غضون يومين من العلاج، اختفت حمى المرأة وتراجع الألم والورم، ولكن بقع الأنسجة الميتة في إصبعها لم تلتئم تمامًا لأكثر من ثلاثة أشهر. لم تكن قادرة على الذهاب إلى العمل خلال تلك الفترة.

تم الكشف عن الحكاية في مجلة الاعتلال والوفيات الأسبوعية ، الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

والجدير بالذكر أن فيروس فاكينيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجدري ولكنه أقل ضررًا. لا يسبب الجدري ولكنه يستخدم لصنع لقاح الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية توافق على لقاح لعلاج الجدري

ترشيحاتنا

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى اصطدام سيارة وقطار بالأقصر

الأخضر يواصل الهبوط.. 3 أسباب تؤدي لانخفاض الدولار إلى 9 جنيهات

ماتت عندما حاولت معرفة نوع الجنين.. تفاصيل صادمة

بمكياج خفيف.. شاهدي مي سليم بإطلالة بسيطة من منزلها

المولد النبوي 2019.. الجفري يوصي بالصلاة على النبي بهذه الصيغة طوال الشهر

تعليق صادم من أمير طعيمة على شهيد تذكرة القطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لـ حادث تصادم قطار الأقصر بـ سيارة

تتصدر غلاف Harper's Bazaar .. كيت بلانشيت ترفض تقديم هذه الأدوار

رغم تلقيه 16 رصاصة.. أمريكي يسير 2400م على قدميه بحثا عن مستشفي