السكة الحديد تكشف تفاصيل تصادم قطار بسيارة نصف نقل بالأقصر

كشفت هيئة سكك حديد مصر عن تفاصيل حادث تصادم قطار بسيارة نصف نقل في الأقصر، ومصرع 4 أشخاص، وإصابة 4 آخرين.



وأكدت هيئة السكة الحديد في بيان لها، أنه في تمام الساعة 10.25 صباحا اليوم أثناء مسير جرار 2420 علي الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/ 400-500، حيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد مما نتج عنه 4 وفيات و4 مصابين.



وأشارت هيئة سكك حديد مصر إلى وجود مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان الغير معد للعبور، والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد، بالإضافة إلى وجود 2 كوبري علوي لعبور السيارات، وهما كوبري المطار على بعد حوالي 2,300 كم من المكان غير المعد للعبور، وكذلك كوبري أبو الجود والذي يبعد حوالي 3 كم.



ولفت البيان إلى أن الهيئة سبق وأن قامت بغلق هذا المعبر غير القانوني أكثر من مرة بمحاضر رسمية، إلا أن الأهالي يعاودون فتحه بالمخالفة لتعليمات الهيئة.



وأوضحت الهيئة أن وزارة النقل وجهت بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في الحادث، كما تم توجيه فرق الطوارئ بسرعة الانتقال لموقع الحادث ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مسير القطارات بسلامة وأمان.



وتناشد هيئة السكة الحديد قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة الالتزام بتعليمات الهيئة بالعبور من الأماكن المعدة للعبور التابعة لهيئة السكك الحديدية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.