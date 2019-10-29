بجرأة لافتة.. إنجي المقدم تثير الجدل على إنستجرام

أثارت الفنانة إنجي المقدم، الجدل، بعد نشرها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت إنجي المقدم، بإطلالة جديدة، حيث ارتدت هوت شورت "جينز وجاكيت جلد".



يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا ومى عمر ومحمد ممدوح وهادى الجيار وإنجى المقدم وكريم عفيفى وسلوى عثمان، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.

