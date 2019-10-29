النيابة تستمع لأقوال المصاب صديق شهيد التذكرة.. والتقرير الطبي يكشف: علاجه أقل من 21 يوما

قرر المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز زفتي بمحافظة الغربية، اليوم إخلاء سبيل أحمد سمير على، المصاب في واقعة قطار 934 القادم من الإسكندرية متجها إلى الأقصر والذي وقع بنطاق قرية دفرة، مركز طنطا، بعد قفزه من القطار برفقة صديقه "محمد عيد"، والذى لقى حتفه، بعد أن أجبرهما الكمسري على القفز بسبب عدم قدرتهما على دفع ثمن التذكرة.



وكشفت مصادر نيابية، أن الشاب زميل الضحية أن التقرير الطبي لمستشفي طوارئ جامعة طنطا كشف عن إصابته بسحجات وكدمات في الركبة اليسرى وأماكن متفرقة بالجسم، ويحتاج إلى علاج أقل من 21 يوما ما لم تحدث مضاعفات.



وأفادت المصادر النيابية، أن الشاب ذكر فى أقوال تحقيقات النيابة العامة أنه قفز بعيدا عن جسم القطار أولا، وكان بحوزته حقيبة بها بضاعة وأصيب بسحجات وكدمات وجروح متفرقة في الجسم ولكن ذلك لم يفقده الوعي وبحث عن صديقه بعد مرور القطار الذي كان يسير بسرعة وجده متوفى وملقى أسفل القطار ما أفقده وعيه.



وتابعت المصادر، أن المصاب عقب انتهاء سماع أقواله في نيابة مركز طنطا، تم إخلاء سبيله من سرايا النيابة وغادر مع أفراد أسرته إلى محافظة بالقاهرة، وتم سماع أقوال الشهود فى الواقعة، وحجز المتهم "الكمسري" لحين ورود تحريات المباحث حول أسباب الحادث.