مصرع شخصين وحصار 9 آخرين إثر انهيار بمنجم تعدين جنوبي الصين

لقي شخصان مصرعهما، ولا يزال تسعة آخرون محاصرين، إثر انهيار سقف بمنجم تعدين في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين.



وذكرت سلطات المنطقة - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن الحادث وقع حوالي الساعة 6:30 مساء أمس في منجم المعادن الخام بقرية "دابينج" بمحافظة "ناندان"، منوهة بأن التحقيق الأولي أظهر أن 11 شخصا حوصروا، بينهم شخصان عثر على جثتيهما.



ويبلغ عمق المنجم الذي وقع فيه الحادث 3.7 كيلومتر، وأدى ارتفاع درجة الحرارة وسوء حالة الهواء في موقع الحادث، إلى صعوبة عمليات الإنقاذ التي ما زالت جارية حتى الآن.

