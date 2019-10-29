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مرأة

فستان ولا روب.. خطيبة محمود العسيلى تتألق بإطلالة جريئة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:14 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشر الفنان محمود العسيلى، صورة جديدة له برفقة خطيبتة أمنية عبد المنعم خبيرة التجميل عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك

ظهرت أمنية عبد المنعم خطيبة محمود العسيلى، بفستان قصير من الشيفون باللون الأسود ومطعم بالذهب بأكمام طويلة واسعة، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأسود، وارتدت سلسلة بسيطة، وساعة لليد باللون الذهبى لأكمال إطلالتها

واعتمدت أمينة عبد المنعم فى الميك أب على الرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الفاتح، وتركت شعرها الأسود الطويل متطاير على كتفيها مما أعطاها مظهر رائع وجذاب
فستان ولا روب.. خطيبة محمود العسيلى تتألق بإطلالة جريئة
فستان ولا روب.. خطيبة محمود العسيلى تتألق بإطلالة جريئة
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